- Sticla de vin galbui de Jura a fost vanduta sambata la licitatie la Lons-le-Saunier. Doua alte sticle din aceeasi perioada au fost vandute cu mai mult de 70.000 de euro fiecare. In 1774, Ludovic al XVI-lea se urca pe tron, Goethe publica ''Les souffrances de jeune Werther'' si celebrul explorator Meriwether…

- Arnaud Beltrame, locotenent-colonelul de jandarmerie ucis de un jihadist dupa ce s-a oferit voluntar sa ia locul unei femei ostatice in timpul atacului care a avut loc vineri asupra unui supermarket din sud-vestul Frantei, intruchipeaza 'spiritul de rezistenta francez', a declarat miercuri…

- Potrivit cotidianului Le Figaro, femeia retinuta de politia franceza este o ruda a atacatorului.Un cetatean francez de origine marocana in varsta de 26 de ani, suspectat de radicalizare islamica, a luat vineri ostatice mai multe persoane intr-un supermarket din localitatea Trebes, situata…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes, in sudul Frantei. ''Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta'',…

- Autorul luarii de ostatici din Trebes, in sudul Franței, se numea Redouane Lakdim și avea 26 de ani. Era cunoscut poliției pentru mici infracțiuni dar nu era considerat ca fiind in curs de radicalizare, scrie AFP.

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…