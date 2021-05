Stiri pe aceeasi tema

- O sticla de vin franțuzesc care a orbitat Pamântul pentru mai bine de un an a fost scoasa la vânzare, relateaza BBC.Sticla de Pétrus 2000 - vin facut din struguri merlot din regiunea Bordeaux - a petrecut 14 luni pe orbita ca parte a unui studiu finanțat privat despre hrana…

- BUCURESTI, 6 mai – Sputnik. In timp ce NASA se pregatește sa lanseze in iulie un dispozitiv prin care va incerca sa schimbe orbita unui asteroid nepericulos, un grup de experți din agențiile spațiale americana și europeana au participat, la sfarșitul lunii aprilie, la un exercițiu desfasurat timp…

- O sticla de Petrus, vintage 2000, care a facut parte din calatoria spre Stația Spațiala Internaționala in noiembrie 2019 și a petrecut 14 luni in spațiu, este in vanzare la Christie’s, care estimeaza prețul la un milion de dolari (833.000 de euro). Oferta fara precedent pentru acest vin “spatial”, produs…

- Tyrannosaurus Rex a fost un vanator de temut, insa in ceea ce priveste viteza de deplasare, el a cutreierat Pamantul intr-un ritm mai lent decat oamenii, sustine un studiu, potrivit DPA. Pe baza analizelor anatomice, o echipa de cercetatori olandezi a calculat viteza normala de deplasare a gigantilor…

- Oamenii de știința vin cu vești bune. Potrivit agenției NASA, asteroidul Apophis, care a ingrijorat cercetatorii, nu va lovi Pamantul cel puțin in urmatorii 100 de ani. Comunitate științifica internaționala iși facea griji de mai bine de 15 ani ca asteroidul ar putea sa loveasca planeta noastra. O posibila…

- Sticlele de vin sunt de obicei de 750 ml (75cl) si nu de un litru (1.000 ml). Specificatia sticlelor are o istorie proprie si interesanta. Capacitatea unei sticle de vin s-a normalizat in secolul al XIX-lea si au aparut cele mai nebunesti explicatii ale acestui fapt, care deseori corespundeau acestor…

- Autor: Stelian ȚURLEA Academicianul Emilian M. Dobrescu este unul dintre veteranii foarte activi. Nascut in 1933, a devemit doctor in economie in 1963, a urmat o lunga cariera didactica (asistent, lector, conferentiar si profesor universitar), a fost ales membru corespondent al Academiei romane in…

- Oamenii de știința, scrie publicație pe teme de tehnologie The Verge , cred ca cele trei misiuni ar putea oferi mai repede un raspuns la intrebarea ”exista sau a existat viața pe Marte?”. O mica flota de vehicule spațiale din SUA, China și Emiratele Arabe Unite (UAE) va ajunge pe Marte in urmatoarele…