Stiri pe aceeasi tema

- Un avion utilitar inchiriat din Rusia care lua parte la operațiunile de stingerea incendiilor de vegetație din sudul Turciei s-a prabușit sambata. La bordul aeronavei se aflau cel puțin șapte oameni, iar deocamdata nu se știe in ce stare s afla, au relatat media turce, citate de AFP și Agerpres . Conform…

- Turcia se lupta pentru a 12-a zi consecutiva cu cele mai grave incendii de padure din ultimii zece ani, cel putin sase incendii nefiind inca sub control duminica, potrivit cifrelor oficiale, relateaza DPA. Fortele de interventie se concentreaza in principal in provincia Mugla din vestul Turciei, unde…

- Tarziu, in seara zilei de 8 august in anul 117 d.Hr., Hadrian, imparatul roman care a calatorit cel mai mult, a preluat puterea imperiala dupa ce tatal sau adoptiv, Traian, a fost doborat de un atac cerebral in Selinus (in Turcia zilelor noastre), la varsta de 63 de ani. Traian domnise 19 ani, 6 luni…

- Echipele pentru interventii de urgenta din Turcia au continuat lupta cu cele mai grave incendii de vegetatie din ultimii ani, vineri, pentru a zecea zi consecutiv, relateaza agentia DPA. Doisprezece incendii ard in continuare necontrolat, a declarat vineri biroul de comunicare al presedintiei.…

- Pompierii au continuat sa lupte sambata impotriva incendiilor de padure din sudul Turciei pentru a patra zi consecutiv, in timp ce numarul mortilor a crescut la sase, transmite duminica AFP citand agentia oficiala de presa turca Anadolu. Bilantul victimelor provocate de incendiile care s-au soldat…

- Serviciile de urgente din Turcia continua sa lupte cu o serie de incendii de vegetatie devastatoare care se manifesta in aceasta tara pentru a treia zi la rand, informeaza DPA. Zece focare de incendii sunt in continuare active, inclusiv trei in populara regiune turistica Antalya, a anuntat…

- Bilantul in urma incendiilor de pe coasta de sud a Turciei a crescut la 4 morti, pompierii luptandu-se vineri, pentru a treia zi consecutiv, cu flacarile din cauza carora zeci de sate si mai multe hoteluri au fost evacuate, informeaza Reuters. Peste 60 de incendii s-au declansat in aceasta…

- In cursul zilei de ieri, in jurul orei 10:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera pe sensul de intrare in tara, un cetațean roman, in varsta de 39 de ani, care conducea un ansamblu rutier.Șoferul transporta, conform documentelor de…