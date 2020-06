Stiri pe aceeasi tema

- O sculptura imensa dedicata eforturilor depuse de doctori, asistente si ceilalti membri ai personalului medical in timpul pandemiei de COVID-19 a fost inaugurata in Letonia, informeaza DPA. Sculptura de sase metri, intitulata "Medic pentru Lume", a fost dezvelita marti in fata Muzeului National de Arta…

- Testele au confirmat prezența noului coronavirus și in cazul a doua asistente și a doua infirmiere de pe secția ORL. Dupa secția de Medicina Interna a Spitalului Județean de Urgența Buzau, unde au fost confirmate 8 cazuri de Covid-19 in randul personalului medical, infecția cu noul coronavirus s-a…

- Primarul din Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anunțat ca primele 34 de teste facute personalului medical din Campia Turzii au ieșit negative in privința infecției cu coronavirus. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Managerul Spitalului Municipal Timișoara, doctorul Olimpia Oprea, a anunțat ca toți pacienții care se adreseaza unitații sanitare vor fi testați. Testele de coronavirus vor fi realizate la recomandarea șefilor de secții și conform metodologiei avizate de conducerea spitalului.

- AS Roma a anuntat, sambata, ca va dedica personalului medical primul meci pe care il va disputa acasa, cu public, dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Pentru prima partida, AS Roma va pune la dispozitia personalului medical care a fost in prima linie in lupta cu…

- Prefectura Suceava informeaza ca in cursul zilei de azi Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a distribuit 725 de maști fpp 2 și 400 maști fpp 3, primite in data de 24 martie, dupa cum urmeaza: – Direcția de Sanatate Publica Suceava: 225 buc maști ffp 2 și 100 buc. maști ffp 3 – Spitalul…

- Letonia va plati prime de pana la 50% din salariu personalului medical direct implicat in lupta impotriva coronavirusului, a anuntat marti ministra sanatatii, Ilze Vinkele, citata de AFP și preluat de agerpres. "Specialistilor din sanatatea publica, farmacistilor si personalului de sprijin le sunt…

