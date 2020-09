Stiri pe aceeasi tema

- O noua statuie a lui Melaniei Trump a fost dezvaluita marți în Slovenia natala a primei doamne a Statelor Unite pentru a înlocui originalul ars în iulie și pentru a aminti originile straine ale soției președintelui american, care condamna imigrația, potrivit AFP.În marime…

- Acord SUA-Rusia privind importurile americane de uraniu rusesc Departamentul pentru Comert al SUA a incheiat luni un acord preliminar cu Rosatom, compania de stat pentru energie nucleara din Rusia, pentru reducerea importurilor americane de uraniu rusesc, in urmatorii 20 de ani. Decizia de reducere…

- Viitorul vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Sanofi și GlaxoSmithKline (GSK) va costa mai puțin de zece euro, conform declarațiilor președintelui Sanofi Franța, Olivier Bogillot, scrie Reuters. Olivier Bogillot a subliniat ca prețul nu este stabilit in totalitate, fiind inca in evaluare in ceea ce privește…

- O sculptura din lemn, reprezentand-o pe Melania Trump, 50 de ani, Prima Doamna a SUA, a fost incendiata in apropierea orașului ei natal, Sevnica, din Slovenia, a dezvaluit The Guardian. Incidentul s-a petrecut pe 4 iulie, de Ziua Independenție Statelor Unite ale Americii.”Vreau sa știu de ce au facut…

- In timp ce in Statele Unite se sarbatorea Ziua Independenței, sambata ce o protestatarii anti-rasism din Baltimore au rasturnat o statuie a lui Christopher Columb pe care au distrus-o aproape in totalitate, noteaza CNN.In cadere, statuia s-a spart in mai multe bucați care au fost luate de catre protestatari…