- O statuie a regretatului baschetbalist Kobe Bryant și a fiicei sale, Gianna, a fost amplasata la locul accidentului de elicopter in care ei și-au pierdut viața in ianuarie 2020. Lucrarea, realizata din bronz, cantarește 73 de kilograme, a fost sculptata de Dan Medina.

- Zi de sarbatoare pentru Connect-R și Misha! Maya, fiica lor, a implinit varsta de 8 ani, motiv pentru care cei doi i-au organizat o petrecere fastuoasa intr-o locație exclusivista din Capitala.

- Anastasia Lazariuc a fost invitata in cadrul emisiunii La Maruța, unde a vorbit pe scurt despre ceea ce face in prezent fiica ei. Se pare ca actrița nu a mai profesat deoarece și-a dedicat intreaga atenție fiilor sai. Mai mult, Anastasia a dat detalii despre carte ape care o va lansa in curand. „Ileana…

- Dumitru Stroie s-a stins din viața la doar 30 de ani, intr-un accident cumplit de mașina. Și-a gasit sfarșitul sub roțile unui TIR, iar familia regretatului artist nici acum nu și-a revenit din șoc. Sora lui Dumitru Stroie a facut dezvaluiri neștiute despre viața cantarețului, la aproape un an de la…

- „Mi-ati salvat viata": cantareata Britney Spears le-a multumit fanilor in primul ei mesaj video pe Instagram dupa ce un tribunal din Los Angeles a decis vineri sa puna capat tutelei sub care s-a aflat artista timp de 13 ani, afirmand ca spera ca povestea ei va atrage atentia asupra chestiunii tutelei,…