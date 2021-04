Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a decis sa inchida, incepand de sambata, marile centre comerciale, scolile, gradinitele, frizeriile si limiteaza serviciile religioase, dupa ce a inregistrat un nou record zilnic de infectari Covid-19 si sistemul sau sanitar a ajuns la limita, potrivit declaratiei premierului Mateusz Morawiecki,…

- Noi prevederi privind securitatea cibernetica urmeaza sa fie adoptate de Guvern și notificate la Bruxelles. Proiectul de lege care va amenda prevederile in vigoare privind securitatea cibernetica va ajunge in aceasta luna pe masa guvernului, conform ministrului polonez pentru Afaceri Digitale, Marek…

- Diana Morar, deputat PNL de Bistrița-Nasaud, a susținut marți in plenul Camerei Deputaților proiectul Guvernului privind unele masuri in domeniul justitiei, in contextul pandemiei de Covid-19. Potrivit deputatei bistrițence, proiectul de lege , dezbatut și adoptat in procedura de urgența, reglementeaza…

- Ați vazut vreodata un inger de aproape, atat de aproape incat sa vreți sa vorbiți cu el? Ca sa vezi un inger fața in fața, ca sa-i admiri aripa lunga de 10 metri, trebuie sa urci mult, mult pe schele și sa ajungi in acel moment al zilei, in care lumina inunda bolta altarului, scrie Antoaneta Dohotariu,…

- Mass media poloneza, cu excepția celei de stat, a blocat miercuri accesul la conținutul sau, pentru a protesta fața de un proiect de lege al conservatorilor aflați la putere care prevede un impozit asupra publicitații, o decizie denunțata drept o amenințare la adresa presei independente, scrie AFP.Proiectul…

- ​Șomajul în rândul tinerilor a crescut ușor în Zona euro în luna decembrie, afectând 18,5% dintre persoanele sub 25 de ani, victime economice ale pandemiei, în timp ce a stagnat pentru întreaga populație activa, a anunțat luni Eurostat, potrivit AFP și Market…

- Echipa lui Joe Biden a anunțat primele 17 acțiuni prezidențiale pe care le va adopta viitorul președinte imediat dupa instalarea la Casa Alba, și care anuleaza deciziile lui Donald Trump în domenii esențiale, de la retragerea din acordul de la Paris la construcția zidului de la granița cu Mexicul,…

- Indonezia continua sa caute supraviețuitorii cutremurului de 6,2 grade petrecut saptamana trecuta pe insula Sulawesi, dar echipele de intervenție sunt copleșite, pe masura ce se confrunta cu o avalanșa de dezastre care a lovit țara asiatica intr-un interval scurt de timp, scrie CNN.