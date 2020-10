Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii din Mexic au confirmat ca o nava scufundata descoperita în largul peninsulei Yucatan a fost folosita pentru transportarea mayașilor vânduți în sclavie, transmite CNN.Aceasta este prima nava de sclavi mayași descoperita vreodata, potrivit Institutului Național pentru…

- Duminica, la Girișu de Criș a fost inaugurat Muzeul satului, arc de timp peste vremuri, marturie a tradițiilor și a modului in care au trait predecesorii noștri. Evenimentul a avut loc in prezența a cateva sute oameni, care au venit in zi de sarbatoare in curtea muzeului, pentru a fi martori la eveniment.…

- Președintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a anunțat ca se ofera voluntar sa testeze vaccinul anti-COVID dezvoltat in Rusia, daca se dovedește eficient impotriva bolii, scrie Reuters. “Voi fi primul care va fi vaccinat,” a anunțat Lopez Obrador, in cadrul unei conferințe de presa, transmite…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca SUA s-au consultat "indeaproape" cu aliatii lor inainte de a anunta numarul de militari care vor fi relocati din Germania, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat vineri ca nevoia de a purta mereu o masca in public nu a fost dovedita stiintific, la o zi dupa ce acest stat a inregistrat un nou record zilnic de cazuri de coronavirus, relateaza dpa.

- Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat vineri ca nevoia de a purta mereu o masca in public nu a fost dovedita stiintific, la o zi dupa ce acest stat a inregistrat un nou record zilnic de cazuri de coronavirus, scrie Agerpres.

- Camera Reprezentantilor SUA a votat miercuri retragerea statuilor fortelor confederate din Capitoliu, la Washington, o masura care trebuie sa fie aprobata de Senat si presedintele Donald Trump, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: STENOGRAMA - Marcel Ciolacu: Mi s-a umplut paharul. Mi-am…

- Vestigiile unui palat aztec care a fost ulterior locuința conchistadorului spaniol Hernán Cortés au fost descoperite sub o cladire emblematica din centrul Mexico City, au anunțat luni oficialii mexicani, potrivit AFP și BBC.Sub impozanta cladire Nacional Monte de Piedad din centrul…