Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a fost onorat cu o noua statuie din aur... la 8.700 de kilometri distanța de Old Trafford. Starul portughez, in varsta de 36 de ani, a fost sculptat intr-un monument din piatra, suflat in aur, in valoare de aproape 15.000 de euro, in orașul indian Calangute, provincia Goa. Acesta…

- Leonardo Bonucci (34 de ani) l-a avertizat pe Cristiano Ronaldo (36 de ani) in perspectiva probabilului baraj pentru calificarea la Mondiale. Iar selecționerul Mancini viseaza la titlu! Italia a ratat calificarea directa la CM 2022 și trebuie sa treaca de doua meciuri de baraj pentru a fi peste un an…

- Trofeul Kopa s-a decernat in aceeași gala cu cea in care Lionel Messi (34 de ani) a ciștigat Balonul de Aur pentru a șaptea oara in cariera sa. In calitate de capitan al Portugaliei, Cristiano Ronaldo a votat și el pentru Trofeul Kopa, insa Pedri nu a avut loc nici macar in primii trei tineri fotbaliști…

- Serbia a reușit sa câștige grupa A a preliminariilor și s-a calificat la Cupa Mondiala din 2022 dupa o victorie entuziasmanta pe terenul Portugaliei (1-2 dupa ce a întors scorul). Președintele Serbiei le-a promis jucatorilor o prima uriașa, iar aceștia susțin ca o vor dona pentru a susține…

- Aleksandar Mitrovic a inscris golul victoriei aseara, pe Da Luz, in calificarea directa a Serbiei la CM 2022, in dauna Portugaliei. Dupa meci, Mitrovic a aparut pe arena din Lisabona cu o Cola la cutie, aluzie la gestul lui Ronaldo de la EURO 2020. Cristiano Ronaldo: “Don’t drink Coca Cola, drink water.”Aleksander…

- Un gol marcat in ultimul minut de Aleksandar Mitrovic a permis Serbiei sa smulga Portugaliei calificarea directa la Cupa Mondiala din 2022, duminica seara, pe Estadio da Luz din Lisabona. Sarbii au caștigat cu 2-1, finalizand pe primul loc in Grupa A, scrie digi24.ro .

- Cristiano Ronaldo, atacantul lui Manchester United, a fost ales Jucatorul lunii septembrie în Premier League. Este prima distincție primita de lusitan dupa revenirea în tricoul "diavolilor".Ronaldo, în vârsta de 36 ani, a revenit în acest sezon la United…