Stiri pe aceeasi tema

- Bustul lui Cristofor Columb din Richmond, Virginia (SUA), a fost doborat de pe soclu, incendiat și aruncat in lacul din parcul Byrd, marți, 9 iunie, in timpul protestelor declanșate de moartea afro-americanului George Floyd, informeaza The Guardian.Conform NBC 12, protestarii au justificat ca descoperitorul…

- Oamenii au ieșit in strada dupa moartea afro-americanului George Floyd, in varsta de 46 de ani, care a decedat in timp ce a fost reținut, ca urmare a acțiunilor intreprinse de un ofițer de poliție din Minneapolis. © Ruptly Revolte in SUA: Casa Alba s-a ingradit de protestatari Demonstrațiile…

- Sarbul și-a dorit intotdeauna sa-l invinga pe Rafael Nadal la Roland Garros. Cand a reușit acest lucru, a ratat totuși titlul, depașit de Stan Wawrinka in finala in 2015 Antrenorul lui Novak Djokovic, Marian Vajda, a comentat pe larg despre unul dintre momentele cele mai dificile din cariera sarbului.…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff (16 ani, 52 WTA) a sustinut vineri un discurs in cadrul unui eveniment, la Delray Beach (Florida), in memoria lui George Floyd, in care i-a incurajat pe cei prezenti sa continue sa lupte pentru viitorul lor.''Lupta pentru viitorul tau, deschide gura, vorbeste,…

- Proteste anti-rasism au izbucnit in mai multe orașe din lume, in semn de solidaritate cu manifestatiile din SUA legate de moartea lui George Floyd, un barbat de culoare de 46 de ani, care a murit asfixiat sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis saptamana trecuta. Sute de manifestanți s-au adunat…

- A fost lider mondial în 1957 și a reușit sa se impuna în cariera la Australian Open, Wimbledon și US Open. Este unul dintre cei mai apreciați jucatori de tenis pe care i-a dat Australia. Ashley Cooper a murit la 83 de ani, lasând în urma pagini memorabile în istoria sportului…

- Toni Nadal a discutat cu Eurosport-ul recent, iar în discuție a fost adus inevitabil și subiectul celui mai bun jucator din toate timpurile. Antrenorul iberic are un punct clar de vedere, iar acesta a precizat, printre altele, ca și-ar dori ca Roger Federer sa câștige toate meciurile. Și-ar…

- Simona Halep (locul 2 WTA) disputa in urma cu zece ani, pe 1 martie 2010, prima ei finala WTA din cariera, la Fes (Maroc). Romanca avea atunci 18 ani, se afla pe locul 143 WTA și era doar pentru a treia oara pe tabloul principal al unei competiții WTA. A pierdut insa in finala in fața jucatoarei Iveta…