- Romanii au primit confirmarea: traiesc intr-o tara de lux. O tanara a demonstrat asta pe TikTok. S-a cazat in Bali cu 23 de euro pe noapte. Acest preț este mai mic decat la multe unitați de cazare din Romania, in perioada aceasta. Bali este considerata o destinație de lux, fiind o insula de vis, insa,…

- Romania a obtinut locul I pe echipe, la olimpiada de Informatica, faza pe Europa Centrala. Editia din anul acesta a avut loc in Croatia. La concurs au participat 13 echipe din 12 tari. Este vorba despre Austria, Croatia, Cehia, Elvetia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacia…

- Romanii vor plati mai mult pentru paine in acest an, deoarece toate costurile de productie au crescut, inclusiv cele de obtinere a recoltei de grau, a estimat sambata ministrul Agriculturii, Petre Daea, citat de Agerpres.”Graul este mai scump acum pentru ca s-a produs mai scump. Eu nu sunt adeptul celor…

- MAE: Avertizare de calatorie pentru romanii care merg in Croația și Grecia. Temperaturi extreme și risc de incendii MAE din Romania ii atenționeaza pe romanii care se pregatesc sa plece in Grecia și Croația sa țina cont de valul de canicula cu temperaturi de peste 40 de grade. Dar și de riscul de incendii…

- Romanii care și-au planificat vacanțe in Franța, Spania, Italia, Grecia, Croația, Irlanda sau UK se confrunta, la inchirierea de mașini, cu prețuri care in multe cazuri aproape ca s-au dublat fața de anul trecut. Costul pentru inchirierea unei mașini a devenit exorbitant pentru numeroase destinații…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei, pregatita de Cristian Dulca, joaca in grupa G de calificare la Campionatul Mondial din 2023, avand ca adversare Italia, Elveția, Croația, Lituania și Republica Moldova. La sfarșitul lunii in curs au fost programate doua confruntari: Republica Moldova – Romania…

- Klaus Iohannis recunoaște ca amanarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen reprezinta „o frustrare”, țara noastra avand avizul de peste 10 ani pentru acest pas Amanarea aderarii Romaniei la spațiul Schengen reprezinta o “frustrare” pentru țara noastra, a declarat joi președintele Klaus Iohannis, inainte…

- Comisia Europeana a publicat, vineri, sondajul sau anual Eurobarometru Flash privind introducerea monedei euro in statele membre care nu au adoptat inca moneda comuna, desfasurat in perioada 20-29 aprilie 2022 in Bulgaria, Croatia, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania si Suedia.