O stație de metrou din Kiev a fost lovită de bombardamentele armatei ruse Marți, 15 martie, o stație de metrou din Kiev a fost lovita de bombardamentele armatei ruse, la aproape trei saptamâni de la invazia Rusiei. Tot marți și în cursul nopții au fost bombardate mai multe cartiere din capitala Ucrainei. Rețeaua de metrou din Kiev a anunțat pe Twitter ca una dintre exploziile din aceasta dimineața a deteriorat fațada stației Lukyanivska și birourile, conform BBC. Увага! Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.

Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції. pic.twitter.com/BIrSQvII0c … Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

