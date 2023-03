Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata, 11 martie, ca Primaria nu are nici macar o evidenta a cladirilor care au nevoie de consolidare, dar a anuntat ca anul acesta ar putea incepe consolidarea a 20 de cladiri din Bucuresti. Intrebat in emisiunea Insider Politic de la Prima TV,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Primaria nu are nici macar o evidenta a cladirilor care au nevoie de consolidare, dar a subliniat ca exista un proiect la nivelul Ministerului Dezvoltarii prin care se poate face o inspectie preliminara a cladirilor. El a anuntat ca anul acesta ar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca in Romania exista o „uriasa coruptie” in zona de construire, dar nu exista si corupti, exprimandu-si speranta, totodata, ca acestia sa fie condamnati inainte de producerea unui cutremur si nu dupa, asa cum se intampla in Turcia, transmite…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca in Romania exista o ”uriasa coruptie” in zona de construire, dar nu exista si corupti, potrivit Agerpres. El a dat ca exemplu planurile urbanistice zonale de sector (PUZ) și a spus ca modul in care se construieste in Romania si in Bucuresti…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a sustinut, luni, ca in Romania exista o ”uriasa coruptie” in zona de construire, dar nu exista si corupti, exprimandu-si speranta, totodata, ca acestia sa fie condamnati inainte de producerea unui cutremur si nu dupa, asa cum se intampla in Turcia. „Experienta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat pe pagina sa de socializare ca a sosit la București al 21-lea tramvai din cele 100 comandate la Astra Vagoane Arad. Acesta va circula pe linia 25.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, marti, semnarea actului aditional pentru contractul de revizuire a Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Bucuresti, contract incheiat in anul 2013 intre municipalitate si un consortiu al carui lider este Universitatea de Arhitectura…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, avertizeaza ca, odata cu instalarea iernii, este posibil sa apara avarii la rețeaua de termoficare din București, in condițiile in care unele conducte sunt vechi de jumatate de secol, informeaza news.ro . Potrivit edilului, este regretabil faptul ca exista…