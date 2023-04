O sportivă din Spania a trăit 500 de zile în peșteră, într-un experiment științific O sportiva din Spania, alpinista Beatriz Flamini, in varsta de 50 de ani, a petrecut 500 de zile traind la 70 de metri adancime intr-o peștera din afara Granadei, fara niciun contact cu lumea exterioara, relateaza Reuters, conform Mediafax. Ea avea 48 de ani cand a intrat in peștera și a sarbatorit singura doua zile de naștere sub pamant. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

