Inainte de a intra in competiția de judo de la Jocurile Olimpice 2020, sportiva Martyna Trajdo a fost scuturata și apoi palmuita de antrenorul ei, informeaza lequipe.fr, citat de News.ro.Parand ca este obișnuita cu o astfel de „motivație”, Martyna Trajdo a trecut rapid peste acest episod și a urcat pe salteaua de judo ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat.Sportiva din Germania a pierdut meciul in fața sportivei din Ungariei, Szofi Ozbas.https://www.youtube.com/watch?v=lnk3XCeTnrQ&t=13sMeciul de judo dintre cele doua a avut loc, marți, in primul tur al categoriei -63 kg de la JO 2020. Martyna Trajos…