Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din Piatra Neamț a murit in timpul unui antrenament de volei. Eleva nu era cunoscuta cu nici o problema medicala incompatibila cu practicarea sportului de performanța. Citește și: O noua categorie de polițiști va putea aplica amenzi șoferilor Inspectoratul Școlar Județean Neamț informeaza…

- O fetita de 13 ani, legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt, a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente, relateaza Agerpres.

- O fetita in varsta de 13 ani legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- O noua moarte subita. O fata de 13 ani a cazut, inconștienta, in timpul antrenamentului la volei cu echipa CSS Piatra-Neamț. Fata a fost resuscitata de unul dintre profesori, in timp ce celalalt antrenor a sunat la 112. Ambulanța a dus fetița la UPU Piatr

- Tragedie astazi, dupa ce o fata de 13 ani a cazut, inconștienta, in timpul antrenamentului cu echipa CSS Piatra-Neamț . Fata a fost resuscitata de unul dintre profesori, in timp ce celalalt antrenor a sunat la 112. Ambulanța a dus fetița la UPU Piatra-Neamț, insa medicii n-au mai putut s-o salveze și…

- In urma unei lungi suferinte provocate de o boala nemiloasa si implacabila, l-am pierdut pe bravul si dragul nostru camarad, plutonier adjutant Vasile Buruiana, care in ultima parte a vietii era presedintele de onoare al Filialei Vrancea a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor „Regina Maria“. S-a nascut…

- Alpinista iraniana Elnaz Rekabi a disparut dupa ce și-a dat jos hijabul, in timp ce participa la o competiție sportiva din Seul. Campioana la alpinism nu a mai fost vazuta sau auzita de duminica, 16 octombrie, potrivit The Guardian. Atleta a facut gestul indrazneț de a incalca regulamentele obligatorii…

- Comentatorul sportiv și fostul pilot de raliu, Alexandru Tamașescu, a murit la 46 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare de un prieten. Fostul journalist sportive nu a raspuns apelurilor telefonice, cee ace a trezit suspiciuni. Tamașescu ocupa și un post de trainer in cadrul Academiei Titi Aur. “Din…