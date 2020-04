O spinoasa problema care afecteaza orice roman cu credit a ajuns la ICCJ: Sunt abuzive comisioanele de analiza si administrare?

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, ca executorul judecatoresc Mihai Dragoi sa fie judecat in continuare in stare de arest preventiv. Barbatul a fost deferit justiției la inceputul lunii februarie. Este acuzat de comiterea mai multor infractiuni, de la abuz in serviciu si pana…

- Incidentul a avut loc luni, 13 aprilie, in Giurgiu. Un avocat, care profeseaza mai mult in Bolintin Vale, a atacat cu un cutit un tanar care livra pizza, in apropierea cabinetului sau, scrie Jurnal Giurgiuvean. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au anuntat ca avocatul…

- Vasile Alexandroaia, primarul de Grințieș, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Naționala de Integritate și risca sa-și piarda și mandatul, prin ordin al prefectului. Conform inspectorilor de integritate, primarul ”s-a aflat in stare de incompatibilitate intrucat, in perioada deținerii funcției de…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau anunța masuri pentru respectarea unui ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pentru limitarea raspandirii infecțiilor cauzate de virusul COVID 19.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dupa multi ani, juristii Primariei Baia Mare au reusit intr-un final sa castige toate actiunile din instante, in ceea ce priveste Cinematograful DACIA. De curand cladirea a fost intabulata pe Municipiul Baia Mare. Curios este faptul ca, primarul Catalin Chereches nu a suflat nicio vorba despre acest…

- Traian Basescu, ales primar al Capitalei acum doua decenii, a spus duminica seara, din nou, ca nu exclude o candidatura pentru Primaria Municipiului București, acesta adaugând ca vrea sa își rezolve mai întâi ”problema cu dosarul de la Înalta Curte”.În…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri contestatia judecatoarei Elena Burlan Puscas de la Tribunalul Bucuresti, impotriva deciziei Curtii de Apel Bucuresti prin care i-a fost confiscata suma de 48.000 de euro.MINUTA: 2938/2/2019 - Respinge, ca nefondata, contesta?ia formulata…

- Polițistul din Targu-Jiu, pe numele caruia a fost emis un mandat european de arestare privind un dosar de furt in strainatate, va afla pe 6 februarie, daca va fi predat autoritaților din Germania. Decizia judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție va fi definitiva. …