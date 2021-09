O specie nouă de insectă a fost denumită după Simona Halep O noua specie de insecta a fost denumita dupa jucatoarea de tenis Simona Halep. Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, prin cercetatorii de la Disciplina Parazitologie si Boli parazitare (Facultatea de Medicina Veterinara), a anunțat descoperirea unei noi specii de insecta pe teritoriul Romaniei, in judetul Constanta. Noua specie a fost denumita Phlebotomus simonahalepae, in onoarea jucatoarei de tenis Simona Halep, care este nascuta la Constanta, se arata intr-un comunicat remis agentiei News.ro. Descoperirea a avut loc in timpul unui studiu pentru monitorizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

