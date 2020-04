O specie de păsări se poartă precum oamenii Cercetatorii de la Universitatea din Exeter au studiat timp de cinci ani viața pasarilor flamingo, iar ceea ce au observat e cu adevarat naucitor. Pasarile acestea formeaza prietenii durabile, unele exemplare se comporta asemenea unor cupluri casatorite. La fel ca oamenii, pasarile flamingo evita prezenta anumitor indivizi, in timp ce leaga prietenii durabile cu alții din specia lor. Potrivit cercetatorilor, chiar daca fac parte din stoluri mari, aceste pasari care traiesc pe malurile apelor au tendinta de a-si petrece timpul in compania prietenilor apropiati. Studiul, publicat in revista Behavioural… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasarile flamingo formeaza prietenii durabile, iar unele exemplare se comporta asemenea unor cupluri casatorite, sustin autorii unui studiu stiintific preluat marti de Press Association. Potrivit unei cercetari realizate de Universitatea din Exeter, chiar daca fac parte din stoluri mari, aceste pasari…

- Inca de la inceputul epidemiei de COVID-19, lumea a fost sfatuita sa poarte masca chirurgicala, sau chiar artizanala, la ieșirea din casa, cu scopul de a limita propagarea noului coronavirus. Insa, cercetatorii avertizeaza ca acestea pot deveni capcane. Potrivit cercetatorilor de la Universitatea din…

- Cercetatori americani si britanici au concluzionat, in urma unui studiu, ca este nevoie de cinci zile, in medie, pentru ca oamenii sa aiba simptome de imbolnavire cu Covid-19, relateaza BBC. Boala Covid-19, care poate cauza febra, tuse si probleme respiratorii, s-a raspandit in peste 100 de…

- Oamenii de stiinta de la Universitatea Washington au publicat un articol in care explica modul in care un tratament cu celule stem umane testat pe soriceii de laborator a dus la vindecarea acestora de diabet. Cercetatorii sunt optimisti in ceea ce priveste aceasta tehnica si spun ca aceasta ar putea…

- Un model matematic arata ca cifrele oficiale privind infecția cu coronavirus sunt mult prea mici. Studiul, publicat in jurnalul medical The Lancet arata ca adevaratul numar al oamenilor infectați in Wuhan era de 75.815 la momentul la care cifra oficiala era de 761. Acum, ar fi peste 150.000.Studiul…

- Ziarul Unirea Descoperire revoluționara privind tratarea cancerului! O particula din sistemul nostru imunitar ar putea fi soluția pentru necruțatoarea boala Descoperire revoluționara privind tratarea cancerului! O particula din sistemul nostru imunitar ar putea fi soluția pentru necruțatoarea boala…

- O celula care este parte a sistemului imunitar omenesc ar putea sta la baza unui tratament universal pentru cancer, spun cercetatorii Universitații din Cardiff, citați de BBC News.O echipa de cercetatori de la Universitatea din Cardiff a descoperit o metoda de tratament care ar putea vindeca toate tipurile…

- O echipa de oameni de stiinta americani si chinezi a anunțat, marți, confirmarea unei noi specii de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi si pene, pe baza descoperirii unor fosile in nord-estul Chinei.Conform Xinhua, fosilele, care au fost aduse la lumina in urma cu peste un deceniu, s-au aflat la Muzeul…