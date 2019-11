Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea in exces a neuronilor din creier ne-ar putea scurta viața. In schimb, activitați relaxante, precum meditația sau yoga, sunt considerate benefice deoarece diminueaza activitatea creierului și ne-ar face sa traim mai mult. Este concluzia unui studiu publicat recent in care oamenii de știința…

- Oamenii de știința spun ca aceste ar putea fi un prim pas catre crearea unor organe artificiale, cu ajutorul aceleiași tehnologii. Un grup de oameni de stiinta americani au anuntat recent ca au reusit sa fabrice parti functionale ale inimii, realizate din colagen, cu ajutorul unei imprimante 3D. Cercetatorii …

- Vase de ceramica, uneori cu forme fanteziste, erau utilizate in urma cu mii de ani pe post de biberon pentru a hrani bebelusii cu lapte de animale, conform descoperirii unei echipe de oameni de stiinta, ce ofera o perspectiva interesanta asupra modului in care erau hraniti copiii mici in preistorie,…

- O noua specie de crocodil a fost identificata prin analizarea craniilor incluse in colectiile unor muzee din Statele Unite si Australia, relateaza miercuri Press Association. Noua specie de crocodil, descrisa in jurnalul Copeja, a fost identificata dupa ce fosilele din muzee au fost comparate…

- Cercetatorii i-au gasit ramasitele fosilizate langa Faith, South Dakota, in 2013. Au lucrat meticulos timp de opt luni pentru a recupera toate cele 199 de oase. A fost dusa intr-un laborator din Victoria, British Columbia, unde si-a dobandit si numele, pentru a fi studiata si reconstituita. Victoria…

- Oamenii de stiinta sugereaza ca ar putea sa inverseze procesul de imbatranire, conform unui nou studiu, relateaza The Idependent , potrivit digi24.Voluntarilor la studiu le-a fost dat un cocktail de substante timp de un an. Rezultatul a fost unul complet neasteptat – ceasul lor biologic a…

- Analizele de sange iți arata, de regula, daca suferi de vreo afecțiune sau daca ai nutrienți lipsa. Mai nou, ele ar putea sa prezica și data cand vei muri. Oamenii de știința de la Max Planck Institute for Biology of Aging au dezvoltat o analiza a sangelui care poate prevedea daca vei muri in urmatorii…

- In fiecare an, 131 de milioane de persoane din intreaga lume se infecteaza cu chlamydia, conform estimarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. 70% din femeile infectate nu au simptome si nu stiu ca au contractat boala. Cercetatorii desfasoara un studiu pentru gasirea unui vaccin sigur si capabil sa…