O şpârlă politică ce putea să-l lovească pe ditamai senatorul melcilor de la Iaşi? Ehehei, dragii Mosului, apai, pentru ca tot v-am povestit ieri faza aia haioasa de la Ministerul Transporturilor, cu nea Maricel sinatorul care se ascundea pe dupa brazii de pe hol de activistii ieseni pro-autostrada, ca sa nu fie nevoit sa ii bage la menistru si poate sa se faca de bafta, haideti pe astazi, de ziua Sfantului cv. Nifon si Naum, sa va mai spunem una faina, dar de data asta cu seful partidoiului iesean pe post de victima, nu de personagiu negativ ce sta printre ficusuri! Spun unii comentatori ai acestui fenomen literar artistic care este politichia ieseana ca este o mare minune,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Holcim Romania continua lupta impotriva Covid-19 și vine din nou in sprijinul spitalelor din comunitațile locale, cu o sponsorizare de 730.000 de euro. Astfel, 19 de spitale Covid și suport – Covid din județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brasov, Cluj, Dambovița, Dolj, Iași, Neamț, Prahova, Timiș…

- Libertatea a intrat in posesia unor noi imagini cu teste din China care au fost furnizate in școli din Moldova, „produse ieftine”, neasamblate, din care se intampla sa lipseasca anumite componente. In comparație, testele de la singura firma producatoare din Romania vin asamblate, dar vor ajunge in școli…

- O alerta meteo de vreme severa a fost emisa de meteorologici marți dimineața și va ramane in vigoare pana miercuri la ora 18.00. Specialiștii ANM au anunțat cod galben de ninsori in peste 20 de județe din țara. Moldova se afla deja sub nameți, la fel și zonele de munte unde zapada este viscolita. Alerta…

- Decembrie a adus deja prima ninsoare in 24 de județe, incepand de marți dimineața. Județele se afla sub avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ și vant puternic. Avertizarea transmisa de Administratia Nationala de Meteorologie va fi valabila pana miercuri seara. Astfel, in intervalul 7…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața o atentionare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, incepand de marti dimineata, care vizeaza 24 de judete, intre care și Brașovul. Potrivit ANM in intervalul 7 decembrie, ora 06:00 – 8 decembrie,…

- ANM a emis un cod galben de ninsori și vant pentru 24 de județe. Printre ele se afla și județul nostru. Codul intra in vigoare maine. Iarna-și face tot mai simțita prezența. In 24 de județe, vantul se va intensifica, iar cantitatea de ninsoare ce va cadeas va depași ”cotele” normale. In acest sens,…

- Alerta de ninsori in țara. Sunt 24 de județe afectate care se vor afla sub incidența ninsorilor in zilele de marți și miercuri. Ninsori in jumatate de țara Potrivit avertizarii meteo, in intervalul 7 decembrie, ora 6:00 – 8 decembrie, ora 18:00, in sudul si estul Transilvaniei, nordul si centrul Moldovei,…

- Potrivit datelor existente in aplicația alerte.ms, in prezent, la nivel național exista 1.664 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 389 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala de 81 paturi ATI…