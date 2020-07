O spargere de teava Un doctor, panicat de o spargere de teava, suna repede instalatorul: – Hai te rog urgent, toata pivnita e inundata din cauza unei conducte sparte! Apa are deja un metru! – Nu pot, dom’doctor, azi e ziua lu’ ala micu, e sambata, acum sarbatorim, suntem toata familia impreuna. – Bine mai, dar uiti faptul ca daca cineva se imbolnaveste in familie, suni la orice ora, iar eu indiferent de situatie vin urgent la tine acasa. – Aveti dreptate, in zece minute sunt la dumneavoastra! Ajunge instalatorul, coboara treptele spre pivnita, se opreste la jumatate si plosc, plosc! arunca doua aspirine in apa. –… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

