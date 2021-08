Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de startul ediției de campionat in curs a Ligii a II-a, ACS Petrolul ’52 Ploiești l-a imprumutat, in același eșalon, la Unirea Dej, o echipa nou-promovata, pe unul dintre juniorii talentați ai sai, Vlad Bogdan. De pe banca, Bogdan a fost trimis pe teren, de catre tanarul lui antrenor, Dragoș…

- Un nume important in fotbalul prahovean al anilor 70-80, Mihai Negoița a trecut in neființa la inceputul acestei saptamani. Negoița s-a nascut la 21 noiembrie 1949 la Magurele – Prahova. Debutul sau in fotbal s-a produs la echipa Recolta Magurele, de unde a fost transferat de Metalul in 1969 si a fost…

- Un nou scandal de plagiat lovește lumea politica. De aceasta data, ținta este un deputat PNL. Deputatul Constantin Șovaiala este suspectat de plagiat in urma unei analize pe cunoscutul site anti-plagiat Turnitin, unde cartea acestuia apare cu multe pagini intregi de paragrafe luate de la alți…

- Polițiștii secției nr.1 Ploiești l-au reținut pe un tanar, acuzat de comiterea infractiunii de furt calificat, iar pe un al doilea, acuzat de comiterea aceleiasi infractiuni, l-au prezentat procurorilor, urmand ca acestia sa decida ce masura se impune a fi luata si in cazul lui. Potrivit unui comunicat…

- Aflata in așteptarea numelui viitoarei adversare din faza a doua a ediției 2021-2022 a Cupei Romaniei, la fotbal, una dintre cele doua divizionare C din Prahova – a treia numai jucand la Ploiești, ci nu și domiciliind legal – continua sa se intareasca. Astfel, dupa ce a semnat un contract pe un sezon…

- Primaria Filipeștii de Padure a semnat contractul pentru finanțarea in suma de 973.248,48 lei (inclusiv TVA) a proiectului „Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin eficientizarea sistemului de iluminat public comuna Filipeștii de Padure, județul Prahova”, reprezentand 85% din valoarea cheltuielilor…

- Internationalul italian Mrco Verratti a reluat marti antrenamentele cu mingea si ar putea reveni pe teren in cel de-al doilea meci al Squadrei Azzurra de la EURO 2020, impotriva reprezentativei de fotbal a Elvetiei, informeaza L'Equipe, potrivit Agerpres. Citește și: Contra-informațiile militare…

- Ipoteza noua in cazul incendiul uriaș, pornit in noaptea de marți spre miercuri la un incinerator de deșeuri periculoase din Prahova. Reprezentanții companiei cred ca focul a fost pus intenționat, in condițiile in care acolo a avut loc un alt incendiu in urma cu 2 luni. Firma din Brazi avea activitatea…