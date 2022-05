Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au hotarat sa admita apelul declarat de Marian Pastea, consilier local in Harsova pana la excluderea din PSD Harsova si pierderea mandatului, la inceputul anului 2021, urmand ca dosarul sa fie trimis inapoi la rejudecare. Hotararea Curtii de Apel Constanta a fost…

- Muzeul de Etnografie și Arta Populara din Oraștie va propune o scurta incursiune in obiceiurile și practicile funerare regasite in sudul Transilvaniei. Astazi expunem publicului o serie de stalpi din lemn fațetați cu decor complex relatand asupra rolului lor in cadrul insemnelor funerare. De asemenea,…

- Singurul centru de vaccinare impotriva COVID-19 din Lugoj va fi inchis incepand de duminica Conform unei decizii luate de catre subprefectul judetului Timis, Ovidiu Draganescu, care este seful Nucleului Judetean de Coordonare a Vaccinarii Timis, eficienta acestui centru de la Lugoj este una scazuta…

- CARAȘ-SEVERIN – Cantitatea impresionanta a fost stransa de drumarii de la Secția de Drumuri Naționale Caransebeș, in primele 3 luni ale acestui an! „Spre comparație, in 2021, cantitatea pe tot anul a fost de circa 60 de tone. Aceste deșeuri au fost stranse din parcari și din zona drumurilor naționale…

- O autospeciala de la Sectia de Pompieri Tecuci actioneaza, joi, pentru asigurarea masurilor PSI, dupa ce pe o strada din municipiul Tecuci s-a rasturnat un rezervor de plastic ce continea 1.000 de litri de motorina, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, informeaza AGERPRES . Potrivit…

- Un raid aerian al forțelor ruse au distrus complet spitalul din Izium, oraș cu 46.000 de locuitori din regiunea Harkov. Imaginile au fost publicate pe Facebook de primarul Volodimir Mațoki, a informat publicația ucraineana Gazeta . „Am crezut ca porțile iadului sunt inchise, dar s-a dovedit ca era doar…