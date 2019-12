Stiri pe aceeasi tema

- Val de tragedii, de Craciun! Un accident violent s-a produs pe o sosea din Timis, pe drumul ce leaga Remetea Mare de Bucovat. In urma impactului dintre doua autoturisme, o persoana a murit si alte noua au fost ranite.

- In prag de Craciun, in loc de petrecere familia lui Ionuț Marinescu, in varsta de 36 de ani, se pregatește de inmormantare. Militarul de pe fregata Regele Ferdinand a murit chiar la ziua lui, lasand in urma o soție indurerata și doua fetițe orfane de tata.

- Tragedie in Neamț, inainte de Craciun! Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un microbuz plin de pasageri care venea din Londra și se indrepta spre Vaslui s-a izbit puterni de mai mulți copaci. In urma impactului, doua persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost ranite.

- Un copil a murit, iar alte cinci au fost ranite, dupa ce au fost lovite, aparent intenționat, de un vehicul, luni dupa-amiaza, la Londra. Incidentul a avut loc in zona Willingale, in nordul Londrei, in jurul orei 15:20. Un individ a lovit cu un autoturism marca Ford un grup de persoane, majoritatea…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Blaj, s-a electrocutat astazi in zona garii Oraștie. Medicii au intervenit, dar din pacate pentru el, aceștia au constatat decesul, in cele din urma. Astazi, in jurul orei 12.30, polițiștii T.F. au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 41 de…

- Fostul fotbalist italian Alberto Rivolta a murit la varsta de 51 de ani. El s-a luptat timp de 25 de ani cu o forma rara de cancer si si-a petrecut aceasta perioada in scaunul cu rotile. Decesul s-a produs cu o zi inainte ca fostul jucator sa implineasca varsta de 52 de ani. Rivolta…

- Fosul politican Sorin Frunzaverde a murit astazi, la varsta de 59 de ani, din cauza unei boli incurabile, anunța Reper 24. Decesul a survenit in jurul orei 11.00, la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, acolo unde era internat fostul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin potrivit reper24.ro.…

- Cantaretul Mihai Constantinescu a murit la varsta de 73 de ani, dupa ce in luna mai a suferit doua stopuri cardio-respiratorii si a intrat in moarte cerebrala. Artistul era internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Decesul artistului a fost declarat pe 29 octombrie in jurul orei 19.00, transmite…