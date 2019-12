Stiri pe aceeasi tema

- Aspectul estetic al orașului lasa mult de dorit, adesea din cauza ca fantezia unor agenți economici nu are limite. O noua surpriza pentru chișinauieni a aparut chiar langa Pomul de Craciun din Piața Marii Adunari Naționale.

- Ion Ceban, foc și para dupa ce o reptila gigantica a aparut ieri chiar langa pomul de Craciun amenajat de primarie in Piața Marii Adunari Naționale. Dupa ce mai mulți locuitori ai capitalei s-au plans pe rețelele de socializare, edilul a promis ca vor urma demisii.

- Șeful statului, Igor Dodon, insoțit de președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii, au mers astazi la Guvern, unde au avut mai multe ședințe cu prim-ministrul Ion Chicu și membrii cabinetului de miniștri. La acestea a participat și primarul capitalei, Ion Ceban.

- De la validarea mandatului de primar al capitalei, Ion Ceban a avut mai multe intalniri cu ambasadorii acreditați la Chișinau. Astazi, edilul s-a vazut cu Excelența Sa, Ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan.

- Locația unde va fi ampasat in acest an bradul de Craciun trebuie negociata cu premierul Maia Sandu. Declarația a fost facuta de primarul Capitalei, Ion Ceban, in cadrul emisiunii "Puterea a Patra" de la N4.

- Marius Caravețeanu, primarul liberal din orașul Racari din Dambovița și-a improvizat un studio și cetațenii pot intra in direct. Primarul joaca rol de prezentator, da sfaturi despre agricultura, modificari legislative și noutați din comuna și chiar are audiența, noteaza cancan.ro. Marius…

- Candidatul socialiștilor pentru funcția de primar al Chișinaului a spus ca va respecta rezultatele votului de astazi și și-a exprimat speranța ca urmatorul primar al Capitalei va ține cont de angajamentele facute in campania electorala.