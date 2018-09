Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a facut apel sambata la intarirea relatiilor dintre Germania si Azerbaidjan, dupa primirea sa de catre presedintele azer, Ilham Aliyev, inainte de convorbirile dintre cei doi lideri in capitala Baku, relateaza agentia DPA. Pe agenda discutiilor dintre Merkel si Aliyev…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca liderii PSD au ajuns sa copieze modelul președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. Cițu compara declarațiile ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici cu cele ale lui Erdogan pentru a arata viziunile asemanatoare. Citește și: ALERTA - Ecaterina Andronescu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca Turcia va boicota produsele electronice din SUA, drept contramasura in disputa cu Washingtonul care a provocat scaderea lirei la niveluri record, scrie...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis sambata ca va raspunde "amenintarilor" SUA in legatura cu pastorul american aflat in detentie in Turcia, in conditiile in care tensiunile cresc intre cele doua tari aliate in cadrul NATO, iar lira turca s-a depreciat puternic in fata dolarului, informeaza…

- Turcia intentioneaza sa emita pentru prima oara titluri de stat in yuani (renminbi), a anuntat vineri presedintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Xinhua. Erdogan a explicat ca obligatiunile in moneda nationala chineza sunt raspunsul Turciei la evaluarile ale institutiilor de rating, pe care le-a apreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari miercuri ca Turcia nu va ceda amenintarilor Statelor Unite legate de procesul pastorului american Andrew Brunson si a acuzat Washingtonul de „mentalitate evanghelista si sionista“, relateaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune juramantul luni, marcand intrarea in noul sistem prezidential, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP. Erdogan a fost reales pe 24 iunie intr-un mandat de cinci ani, obtinand o victorie in alegerile prezidentiale din primul…