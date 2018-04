Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Sinaia, care a obținut permisul de conducere in urma cu nici doua saptamani, a lovit trei elevi pe trecerea de pietoni. Tanara de 18 ani și-a lovit chiar colegii, in timp ce se indrepta catre șocala. Acum, ea va fi cercetata pentru vatamare corporala din culpa. Tanara in varsta de 18 ani…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Bucuresti a fost retinut vineri noaptea pentru vatamare corporala, parasirea locului accidentului si conducere fara permis dupa ce, in urma cu doua zile, a lovit o fetita de 9 ani pe ...

- Autoturismul care a accidentat grav, joi, o fetita de 10 ani pe o trecere de pietoni din Capitala a fost identificat de politisti. Acestia continua sa-l caute pe soferul care a fugit de la locul accidentului. Incidentul s-a petrecut joi in sectorul 4 din Bucuresti, pe strada Luica, fetita fiind transportata…

- Politistii de la Brigada Rutiera sunt in alerta maxima dupa ce un sofer care a lovit, in aceasta dimineata, o fetita pe trecerea de pietoni a fugit de la locul accidentului. Victima, in varsta de 10 ani, este in stare grava.

- O femeie, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre bulevardul 1 Mai catre strada Caraiman, unde in dreptul unei treceri pentru pietoni, a surprins si accidentat usor un barbat, de 45 de ani, care se angajase in traversarea strazii, pe marcaj pietonal.Soferita…

- Alexandru Valentin P., de 26 de ani, din Craiova, județul Dolj, a condus, ieri, un autoturism pe str. Calea Bucuresti, din direcția Aeroport Craiova catre centrul municipiului, iar la trecerea pentru pietoni amenajata la intersecția cu str. Grigore Plesoianu nu ...

- La data de 8 februarie 2017, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 34 de ani, din Sasciori, ca persoana banuita de comiterea infractiunilor de ,,vatamare corporala din culpa,, si ,,parasirea locului accidentului”, fapte comise in 27 noiembrie…

- Un copil de aproximativ 13 ani a fost lovit de un autobuz, in urma cu putin timp, la intersectia strazilor Crisan si Pacii din Drobeta Turnu Severin. Potrivit IPJ Mehedinti, soferul autobuzului l-a urcat ulterior pe copil in autobuz, ducandu-l ...