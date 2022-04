O șoferiță din Pitești a intrat cu mașina într-un cap de pod Accident in aceasta dimineața in orașul Costești. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Costești, s-a stabilit ca o femeie de 42 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism pe DN 65 A, din direcția Pitești catre Costești, in zona Broșteni, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea carosabila, unde a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma coliziunii, a suferit leziuni pasagerul din autoturism, barbat de 42 de ani, din Pitești (suspiciune fractura picior stang), care… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

