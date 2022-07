O șoferiță din Grecia a fost șocată când a primit amenda pentru parcare neregulamentară: 6,6 milioane euro! O femeie din Grecia a fost șocata cand a primit, prin poșta o amenda pentru parcare neregulamentara, suma fiind de 6.648.444 euro. Funcționarul de la primaria din Rodos, unde s-a dus șoferița sa vada ce este cu aceasta amenda, i-a spus insa ca este posibil sa fie o greșeala. Inițial, cand a deschis plicul, femeia […] The post O șoferița din Grecia a fost șocata cand a primit amenda pentru parcare neregulamentara: 6,6 milioane euro! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

