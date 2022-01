Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița din Canada a carei mașini s-a scufundat, s-a urcat pe capota autovehiculului sa-și faca un selfie. Femeia primește multe critici deoarece a recurs la acest gest in timp ce viața ei era pusa in pericol. Locuitorii din aproprierea raului au ajutat-o pe femeie sa iasa din rau.

- Potrivit sursei citate, ISU Galati a fost sesizat prin 112 despre producerea unui accident rutier produs pe DN 26, in localitatea Vanatori.„O soferita in varsta de 21 de ani a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea. Aceasta a lovit un copac si a fost proiectata inapoi pe carosabil, iar…

- Miercuri 5 ianuarie 2022 - Trafic dirijat timp de peste o ora pe Dj 103P, in localitatea Chiojdu, accident rutier grav. Din primele date un autovehicul a surprins și accidentat un pieton. Din primele date de la fața locului a reieșit ca un barbat pieton, de 59 de ani, din Chiojdu, a fost accidentat…

- Camerele au surprins momentul in care femeia urca la volanul mașinii pe care o parcase pe locul destinat persoanelor cu dizabilitati.Soferita nu a observat masina care a venit din stanga ei, a accelerat brusc autoturismul si a intrat in geamul supermarketului.

- O femeie gravida in cinci luni si care consumase alcool a provocat un accident rutier, in noaptea de joi spre vineri, in statiunea Mamaia. Soferita, de 35 de ani, a intrat cu masina intr-un copac si intr-un stalp de iluminat. Masina a fost serios avariata si cei doi oameni au fost raniti. Au fost transportati…

- Miercuri, in jurul orelor 08.00, in timp ce conducea autoturismul pe DC 41 din localitatea Tibeni, o femeie de 22 de ani din comuna Satu Mare a efectuat un viraj brusc la dreapta, a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un cap de pod. Din impact a rezultat ranirea conducatoarei auto, care…

- Un autoturism scapat de sub control de tanara de la volan a ieșit violent in decor, unde s-a rasturnat, ramanand suspendat pe un gard și pe un stalp.Accidentul s-a petrecut miercuri dimineața in satul Țibeni, comuna Satu Mare. Pompierii militari transmit ca o singura persoana, o femeie in varsta de…

