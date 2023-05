O soferita de 35 de ani si-a gasit sfarsitul intr-un tragic accident rutier, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe DJ203D (drumul dinspre Pietroasele spre Buzau)

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autovehiculul condus pe direcția de mers Pietroasele catre DN1B, de catre o șoferița, in varsta de 35 de ani, din Buzau, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul s-a soldat cu decesul femeii de 35 de ani. In cauza se va intocmi…

- In noaptea de joi spre vineri, la ora 04.16, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre o femeie, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca fiul sau a fost implicat intr-un accident rutier fara a oferi detalii cu privire la locul in care acesta s-ar fi produs. In urma verificarilor efectuate,…

- UPDATE: „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția București catre Focșani, de catre o șoferița in varsta de 38 de ani, din Vrancea si autocamionul care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un șofer de 27 de ani, din…

- Azi noapte – 04.04.a.c., aproximativ ora 02:00 – tIPJ Buzau: trafic dirijat pe DN2E85, in Oreavul, accident rutier. Din primele date, un autoturism este rasturnat in afara parții carosabile, doua persoane sunt evaluate medical.

- Inca o tragedie pe DN 2 E85. In jurul orei 2:00, o tanara din Ramnicu Sarat și-a pierdut viața, dupa ce a scapat mașina de sub control, a intrat in separatoarele de sens, apoi s-a rasturnat cu mașina, in afara localitații Grebanu. Șoferița avea 19 ani. Pasagerul, in varsta de 20 de ani, din Grebanu,…

- Autoturismul condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat de un șofer in varsta de 20 de ani a parasit sambata noaptea partea carosabila și a intrat intr-un cap de pod și s-a rasturnat. Doi pasageri, de 16 și 17 ani, au fost raniți, anunța Mediafax.„Autoturismul condus, pe direcția Buzau catre Ramnicu…

- FOTO: ACCIDENT rutier provocat de un tanar din Alba, pe DN 14, in Sibiu. O mașina s-a rasturnat, o persoana a ajuns la spital Un șofer de 21 de ani din județul Alba a provocat duminica un accident de circulație pe DN 14, intre localitațile Copșa Mica și Tarnava din județul Sibiu. Din primele informații,…

- Un barbat de 29 de ani a murit, miercuri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Botosani. El a fost prins sub o masina care s-a rasturnat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …