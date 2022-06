O șoferița de 30 de ani din Neamț s-a urcat la volan beata și drogata cu canabis, fiind depistata de polițiștii nemțeni care desfașoara in aceasta perioada acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora determinate de nerespectarea regimului legal de viteza și a consumului de alcool sau de substanțe stupefiante la volan. “La data de 18 iunie, in jurul orei 00.20, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției orașului Targu-Neamț au depistat in trafic o femeie, de 30 de ani, din Agapia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu, in Targu-Neamț.…