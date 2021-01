Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 22 ani, din comuna Dumbraveni, a condus autoturismul pe D.J. 208 B, intre localitațile Dumbraveni și Verești, avand direcția de deplasare dinspre Dumbraveni catre Verești. In zona unei curbe la dreapta a parasit suprafața carosabila, prin partea stanga-avand in vedere direcția sa de mers.…

- Vineri dimineața o femeie de 55 ani, din comuna Galanești, conducea autoturismul pe DJ 178 F in afara localitații Fratauții Vechi, avand direcția de deplasare com. Fratauții Vechi spre satul Hurjuieni. Cand a ajuns aproape de intrarea in localitatea Hurjuieni, a parasit partea carosabila in partea dreapta…

- Duminica la pranz in timp ce conducea autoturismul pe DN 2K, in afara localitații Iaslovaț, o localnica de 40 de ani a parasit partea carosabila spre dreapta, dupa care a intrat in șanțul din apropierea parții carosabile și s-a rasturnat pe terenul agricol din apropiere. Din accident a rezultat ranirea…

- In aceasta dimineața, pompierii gaeșteni au fost solicitați sa intervina …

- In timp ce conducea autoutilitara pe DN2H din localitatea Milișauți, o femeie de 21 de ani din comuna Brodina a intrat pe sensul opus de mers, a parasit partea carosabila prin șanțul din stanga a sensului de deplasare și a lovit un gard ce imprejmuiește un imobil. Din accident a rezultat ranirea conducatoarei…

- O femeie in varsta de 53 de ani a ajuns la Spitalul Județean Suceava in dimineața zilei de duminica. Persoana in cauza a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce mașina in care se afla a intrat intr-un gard. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 6.00, in comuna Ipotești, iar mașina era condusa ...

- Sambata, 24 octombrie, orele 19.52, polițiștii SPR 14 Vama aflați in executarea serviciului de patrulare și a unei acțiuni pe linie rutiera, pe raza de competența a Secției, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe raza comunei Vama, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube…

- In timp ce conducea autoturismul pe D.J 209 A, in afara localitații Slatina, intr-o curba la dreapta, o localnica de 37 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma producerii accidentului a rezultat ranirea ușoara a conducatoarei auto, care…