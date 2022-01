O șoferiță de 19 ani a provocat un accident cu opt răniți pe centura Timișoarei Un grav accident de circulație s-a produs, astazi, pe centura Timișoarei intre sensul giratoriu de la Giarmata și sensul giratoriu de la aeroport. O tanara de 19 ani, care se indrepta la volanul mașinii catre aeroport, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 42 de ani, care circula pe sensul opus. […] Articolul O șoferița de 19 ani a provocat un accident cu opt raniți pe centura Timișoarei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

