O șoferiță cu un Mercedes a plecat cu tot cu pompa de alimentare într-o benzinărie din Ploiești Cu gandurile in alta parte, o șoferița a produs haos la o benzinarie Lukoil din Ploiești. Dupa ce a facut plinul, femeia a uitat sa puna furtunul de alimentare la loc și a plecat cu el conectat la rezervor. Incidentul s-a petrecut la o benzinarie Lukoil din Ploiești . Dupa ce a alimentat și a platit, șoferița unui Mercedes GLC, o mașina de peste 50.000 de euro, s-a grabit sa ajunga in alta parte și a uitat complet sa scoata pistolul de alimentare din rezervor, conform icars.ro . A inaintat, dar s-a oprit atunci cand și-a dat seama de dezastrul pe care l-a facut. Furtunul a fost aruncat la cațiva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

