O șoferiță cu o alcoolemie ridicată a avariat 9 mașini parcate, una dintre ele fiind a Poliției Locale O femeie de 44 de ani, din Galați, care s-a urcat la volan deși consumase bauturi alcoolice, a pierdut controlul mașinii și a reușit sa loveasca alte noua autoturisme parcate. Una dintre mașinile avariate aparține Poliției Locale. Șoferița a fost ușor ranita, insa pagubele produse in urma accidentului sunt senificative.”Poliția Galați a fost sesizata prin […] The post O șoferița cu o alcoolemie ridicata a avariat 9 mașini parcate, una dintre ele fiind a Poliției Locale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

