O șoferiță britanică aduce o gravă acuzație pompelor de benzină: sunt „sexiste” Femeia nu face intimplator aceasta acuzație, ea este suparata fiindca manerele pompelor de benzina sunt prea mari și ii ranesc mainile. De altfel acesta este motivul pentru care britanica vrea sa-și schimbe mașina cu una electrica. Femeia are 31 de ani și este profesoara. Se numește Melanie Morgan și a dat publicitații o fotografie in timp ce incerca sa alimenteze mașina, in ideea de a demonstra ca pompa ii ranește mainile. “Am maini destul de mici. Sunt scunda, am 1,60, dar imi imaginez ca nu sunt atat de mulți barbați care au mainile la fel de mici ca ale mele. Cand eram mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

