O șoferiță beată clampă, implicată într-un accident pe o stradă din Vaslui APROAPE DE COMA ALCOOLICA… O buna perioada s-a considerat ca doar barbații sunt cei care se urca bauți la volan. Realitatea ultimilor ani este ca femeile nu se lasa mai prejos și le fac concurența serioasa șoferilor prinși conducand dupa ce au consumat alcool, aspecte despre care am mai relatat in alte ediții ale ziarului […] Articolul O șoferița beata clampa, implicata intr-un accident pe o strada din Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

