O șoferiță băută a făcut prăpăd în cale, la Galați: 9 mașini avariate! O șoferița care – din cate arata rezultatul testului alcoolscop – a urcat bauta la volan a semanat prapad in calea mașinii sale, lovind alte autoturisme. Nu mai puțin de 9 autovehicule au fost avariate in urma accidentului ce a avut loc in Galați. Șoferița – in varsta de 44 de ani – a fost […] The post O șoferița bauta a facut prapad in cale, la Galați: 9 mașini avariate! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

