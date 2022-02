Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Florin Mardale a primit azi 2 ani de inchisoare cu executare de la Judecatoria Sector 1 dupa ce, in 2020, a lovit un polițist cu mașina in fața Garii de Nord, apoi a fugit de la locul faptei. Decizia nu este definitiva Cazul polițistului lovit cu mașina de un tanar in fața Garii de Nord din Capitala…

- Accident grav, in urma cu puțin timp, in Capitala! In zona bulevardului Pipera din București, o femeie a fost izbita din plin pe trecerea de pietoni de catre un autoturism care apartine Ambasadei Statelor Unite. In aceste momente, mai multe echipaje de specialitate au ajuns la fața locului și ii acorda…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…

- O mașina de poliție a fost implicata intr-un accident infiorator ce a avut loc joi, 13 ianuarie, in Capitala. Doua copile au fost lovite de o autospeciala de poliție, pe o strada din sectorul 1, cand ar fi incercat sa traverseze. Accidentul a avut loc pe strada Laminorului, conform Antena 3. Din pacate,…

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

- Doua tramvaie au fost implicate vineri seara intr-un accident in Capitala. Unul a deraiat și a lovit frontal un altul care venea din sens opus. Accidentul s-a produs in Sectorul 4. Trei persoane au fost ușor ranite, dar au refuzat sa fie transportate la spital.

- A fost noaptea accidentelor in Capitala. 4 evenimente s-au produs in doar cateva ore. 5 persoane, printre care și copii, au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Accidentele au avut loc din cauza vitezei, a neacordarii de prioritate, peste care s-a suprapus ploaia.