- O femeie de 48 de ani a fost gasita decedata duminica dupa-amiaza, intr-o masina parcata pe o strada din localitatea constanteana Valu lui Traian, iar conform primelor informatii victima ar fi decedata de aproximativ doua zile. Politistii au inceput cercetarile pentru a afla cum a murit femeia.Potrivit…

- Imagini șocante pentru trecatori în localitatea Valu lui Traian. O femeie a fost descoperita moarta într-un autoturism parcat pe strada Viitorului. O femeie de aproximativ 48 de ani a fost descoperita moarta într-un autoturism parcat și închis. Oamenii legii spun ca femeia…

- Șoferița care, ieri dupa amiaza, a gonit cu viteza excesiva pe strazile Constanței, trecand de doua ori pe culoarea roșie a semaforului, provocand un carambol in urma caruia a avariat trei mașini și a ranit trei persoane, intre care un bebeluș de 7 luni, fugind de la locul faptei, a fost depistata,…

- Polițiștii de la Rutiera cauta o tanara care a provocat un accident de circulație, in centrul Constanței, lovind doua autoturisme și ranind trei persoane, intre care un bebeluș de 7 luni. Șoferița vinovata, care pana la producerea accidentului, a trecut cu viteza, de doua ori, pe culoarea roșie a semaforului,…

- Descoperire tulburatoare in Capitala, miercuri noapte (4 aprilie). O femeie in varsta de 73 de ani a fost gasita moarta in lacul din parcul Alexandru Ioan Cuza.Cand au ajuns la fata locului, autoritațile i-au gasit trupul neinsufletit plutind pe apa si n-au mai putut face nimic. Din primele informatii…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi...

- O femeie de circa 90 de ani a fost gasita moarta in locuința sa din Petrisat, Blaj. Cadavrul prezinta arsuri pe mare parte din corp. Poliția face cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs decesul. Cel mai probabil este vorba de un accident, a informat, marți, in jurul orei 19.30,…