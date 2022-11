O șoferiță a fost călcată de propria mașină, de trei ori în câteva minute. Cum a fost posibil Femeia in varsta de 45 de ani a fost calcata de trei ori de propria mașina și a ajuns in stare grava la spital. Conform presei din Elveția, accidentul a avut loc in Saint-Gall, nord-vestul țarii. Șoferița calcata de trei ori de propria mașina Șoferița ar fi coborat din mașina pentru a scoate ceva din portbagaj, insa a uitat sa opreasca motorul. Fiind pe o strada in panta, mașina s-a pus in mișcare in marșarier. Femeia a incercat sa opreasca mașina, cu disperare, insa cazut și a fost calcata de autoturism, care a trecut peste ea. Autoturismul a lovit ulterior un alt autoturism, care i-a deviat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

