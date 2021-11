O șoferiță a doborât un stâlp de electricitate din Alexandria/Femeia consumase alcool Eveniment O șoferița a doborat un stalp de electricitate din Alexandria/Femeia consumase alcool noiembrie 27, 2021 23:32 Inca un accident rutier s-a produs sambata seara in Alexandria, la intersecția strazilor București cu A. D. Ghica.

O femeie care a consumat alcool și apoi s-a urcat la volan a reușit sa doboare un stalp de electricitate. Aceasta a fost condusa la spital unde urmeaza sa i se preleveze probe biologice.

La fața locului auvi intervenit pompierii cu o mașina de stingere și o ambulanța SMURD.

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

