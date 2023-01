O soferita a dat cu masina peste un carucior in care se afla un bebelus de 7 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției orașului Beclean au intervenit, vineri dupa-amiaza, la un eveniment in trafic, pe Drumul Național 17, in Coldau. ”Din primele informații, un autoturism condus de o femeie de 26 de ani, din Beclean a accidentat un carucior in care era transportat…

- Un șofer de TIR turc a lovit un autoturism care circula pe contrasens, apoi s-a rasturnat peste mașina mica. Șoferul autoturismului a fost grav ranit, informeaza IPJ Bistrița-Nasaud. Accidentul a avut loc in jurul orei 12.00, pe DN 17, intre localitatile Viisoara si Crainimat. TIR-ul, incarcat cu profile…

- Sambata seara, pe Drumul Național 17, in Coldau, polițiștii au oprit pentru control un autoturism, iar la volan au identificat un tanar, de 21 de ani, din Dej. Conform oamenilor legii, rezultatul testarii cu aparatul Drugtest a fost pozitiv pentru substanța metamfetamina, și i-au fost recoltate probe…

- In cadrul acțiunii desfașurate ieri, 31 octombrie, polițiștii Compartimentului Rutier, din cadrul Poliției orașului Beclean au oprit pentru control un autoturism care circula pe Drumul Național 17, pe raza localitații Cristeștii Ciceului. La volan a fost identificat un barbat, de 34 de ani, din Cristeștii…