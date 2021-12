Stiri pe aceeasi tema

- Marți, polițiștii Secției 4 Leordina, la ora 15.00, aflați in serviciul de patrulare și control al traficului rutier pe un drum comunal din Poienile de Sub Munte au efectuat semnal de oprire unui autoturism, folosind semnalele acustice și luminoase din dotarea autospecialei de poliție. Conducatorul…

- Peste 460 de amenzi date și 17 permise reținute de polițiștii din Alba. Ce infracțiuni rutiere au descoperit oamenii legii Peste 460 de amenzi au fost aplicate și 17 permise de conducere au fost reținute de polițiștii rutieri din Alba, saptamana trecuta. Mai exact, in perioada 4- 5 decembrie 2021,…

- Moped urmarit in trafic de Poliție la Șard. Tanarul care-l conducea fara permis nu a oprit la semnalul agenților Un tanar din Șard este cercetat penal pentru conducerea unui autovehicul fara permis, dupa ce a fost identificat in trafic. Polițiștii au incercat sa-l opreasca, in timp ce conducea un moped,…

- Anchetatorii clujeni au fost solicitați, joi dupa-masa, in localitatea clujeana Feleacu, pentru a efectua cercetari in cazul unei fapte de omor. Un barbat și-a macelarit bunica cu un topor. Oamenii legii au incadrat fapta nepotului criminal drept „… un omor cu violența ridicata”. Bietei femei i-a fost…

- Patru centre medicale au ajuns in vizorul oamenilor legii dupa ce au aparut banuieli ca angajații de acolo elibereaza certificate false de vaccinare. Astfel, la centrele medicale au avut loc descinderi.

- Ieri, in jurul orei 18.10, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Biroul Rutier au depistat un conducator auto de 60 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, in timp ce tracta o remorca pe DN17. Cu ocazia controlului efectuat, a rezultat faptul ca placuțele cu numarul de inmatriculare aplicate…

- O șoferița a reclamat ca a fost șicanata in trafic de conducatorul auto al unui BMW, care s-a oprit numai cand a vazut ca este filmat. ”Ieri (luni, 4 octombrie) ma indreptam spre ieșirea din Cluj, pe Aurel Vlaicu (tocmai urcasem pe langa pod dinspre Iulius), cand șoferul mașinii DJ 15 SUX aflat…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta In cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 14.00, politisti din cadrul Sectiei 5 au identificat un barbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Pandurului…