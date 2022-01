O societate cu două clase: vaccinați și nevaccinați Pentru ca a ales sa nu se vaccineze, Nicolas Rimoldi –student și lucrator la un supermarket din Elveția – se simte exclus din viața publica. La fel ca minoritatea nevaccinata din toata Europa. „Oamenii fara certificate de vaccinare, ca mine, nu mai fac parte din societate”, a declarat el pentru CNN. „Suntem excluși. Suntem ca […] The post O societate cu doua clase: vaccinați și nevaccinați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

