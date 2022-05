O societate civilă anesteziată Sunt oare atacurile actuale asupra justitiei mai putin grave decat ordonanta 13 de la inceputul anului 2017? Nu, sunt mai grave, fiindca acum au fost anihilate toate vocile independente din justitie. In urma cu cinci ani, in plina iarna, lumea a iesit pe strazi, in piete, au fost demonstratii impresionante, care au facut ca guvernarea PSD sa dea iluzia ca bate in retragere. Concesiile facute atunci sunt razbunate acum. De data aceasta, in indiferenta generala. Vestile curg una dupa alta, mai exact: una mai ingrozitoare decat alta, si reactiile sunt palide sau chiar inexistente. Justitia e cu mainile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

