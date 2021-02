O singură țară din Europa își lasă cetățenii să aleagă cu ce vaccin vor să fie imunizați împotriva COVID-19. Câte vaccinuri au la dispoziție Spre deosebire de cetatenii altor tari care nici macar nu se gandesc ce vaccin ar dori, fiind interesați sa reușeasca sa se imunizeze ibtr-un timp cat mai scurt, sarbii se pot gandi mai degraba la tipul de vaccin pe care-l vor primi. Ei pot de asemenea opta sa primeasca și orice vaccin este disponibil intr-o anumita zi, daca doresc sa fie vaccinati mai repede, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.In urma contractelor pentru achizitia de vaccinuri incheiate de guvernul de la Belgrad, cetatenii sarbi au posibilitatea sa aleaga intre vaccinul produs de compania americana Pfizer in colaborare cu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

