- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.228 de vaccinuri: 300 Moderna, 411 AstraZeneca și 2.517 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 60 vaccinuri. In cea de-a doua etapa de vaccinare impotriva s-au administrat 1.521 vaccinuri. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.076 vaccinuri (310 Moderna); (588 AstraZeneca) și restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 84 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.159 vaccinuri (440 Moderna); (593 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 106 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 2.124 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.033 vaccinuri: 290 Moderna, 97 AstraZeneca și 2.646 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 61 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.509 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.323 de vaccinuri (280 Moderna); (343 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 79 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.747 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.632 de vaccinuri (280 Moderna); (490 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 130 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a s-au administrat 1.869 de vaccinuri. In cadrul etapei a…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.281 de vaccinuri (80 Moderna); (643 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 216 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare in Timiș s-au administrat 1.065 vaccinuri. Dintre acestea,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.361 de vaccinuri (140 Moderna, 639 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 193 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…